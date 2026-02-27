Honduras designa a un nuevo embajador en EE.UU. en plena etapa renovada de las relaciones

El nuevo funcionario, un diplomático de carrera que ha ejercido como canciller y ya había ocupado el puesto de embajador de Honduras en Estados Unidos, juró el cargo en una ceremonia ante la titular de Relaciones Exteriores, Mireya Agüero, informó la institución en redes sociales.

Flores Bermúdez fue nombrado nuevamente en Washington en respuesta "a la visión del presidente de la República, Nasry Asfura Zablah, orientada a impulsar una política exterior sólida, activa y enfocada en resultados concretos en beneficio de los hondureños, tanto dentro como fuera del país", indicó la Cancillería de Tegucigalpa.

Señaló además que con su nombramiento se "fortalece la presencia diplomática de Honduras en uno de sus principales socios estratégicos y comerciales, en un momento clave para profundizar el diálogo político y la cooperación bilateral".

El primer mes del Ejecutivo ha estado marcado por la sintonía con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien respaldó públicamente la campaña de Asfura en las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025.

Esa buena relación con Trump se ratificó el 7 de febrero en un encuentro en Mar-a-Lago, que, según el Gobierno hondureño, buscó relanzar la agenda bilateral de comercio e inversiones.