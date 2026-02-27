Jefes militares de la CEDEAO evalúan la activación de su fuerza de reserva antiterrorista

En un comunicado emitido a última hora del jueves, la CEDEAO informó de que la 44.ª Reunión del Comité de Jefes de Estado Mayor de la Defensa empezó el pasado lunes y termina este viernes en la capital sierraleonesa.

Los jefes militares están examinando "la situación de seguridad imperante en la región" con el fin de "diseñar una respuesta colectiva a las amenazas emergentes y complejas", indicó el bloque regional.

La reunión se centra en "la revisión de estrategias para abordar el cambiante panorama de la seguridad, incluyendo el terrorismo, la delincuencia organizada transnacional y la inseguridad marítima".

Un aspecto central de las conversaciones -subrayó- es "la evaluación de la hoja de ruta para la activación de la Fuerza de Reserva de la CEDEAO en su forma cinética para combatir el terrorismo en la subregión".

La CEDEAO anunció el pasado marzo la activación de la fuerza de reserva militar del bloque, que se espera que esté compuesta por unos 5.000 efectivos.

En junio pasado, el presidente de Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, ya urgió a la organización a acelerar la activación de esa fuerza militar para combatir el terrorismo y los crímenes transfronterizos.

El Depósito Logístico Militar de la CEDEAO en Lungi (Sierra Leona) desempeñará un papel fundamental en el suministro de equipos a las fuerzas desplegadas por el bloque.

Al término de su reunión de esta semana, los jefes militares realizarán una visita de trabajo al depósito de Lungi para "evaluar su preparación operativa y su capacidad para apoyar el despliegue rápido de fuerzas", según la organización regional.

La CEDEAO está integrada por doce países tras la salida en enero de 2025 de Burkina Faso, Níger y Malí, países gobernados por juntas militares que llegaron al poder con golpes de Estado en los últimos años y han creado la Alianza de Estados del Sahel.