Kazajistán exportó en 2025 un 11,6 % más de lo estimado de crudo y un 8,6 % más de gas

"A finales de 2025 las exportaciones de petróleo ascendieron a 78,7 millones de toneladas, un aumento del 11,6% en comparación con el plan para 2025", declaró el ministro a la prensa.

Akkenzhénov explicó que ello se debe a la "puesta en marcha de proyectos de expansión de la producción petrolera en el yacimiento de Tenguiz, donde el principal crecimiento de las exportaciones provino del Consorcio del Oleoducto del Caspio", cuyo suministro aumentó un 18 % en comparación con el año anterior, hasta las 64,8 millones de toneladas.

La producción de gas, mientras tanto, fue de 68.200 millones de metros cúbicos, un 8,6 % por encima de las estimaciones.

En un informe publicado hoy por las autoridades kazajas confirman que venden al exterior el 80 % de su producción petrolífera.

"El volumen de refinación de petróleo en 2025 ascendió a 18,4 millones de toneladas, lo que representa un aumento del 2,8 % con respecto al plan de 2025", explican.

Mientras tanto, la producción de productos petrolíferos ascendió a 15,47 millones de toneladas, 6,3 % por encima de lo estimado.

Para 2026 se prevé refinar 18,2 millones de toneladas de petróleo y producir 15,49 millones de toneladas de productos petrolíferos.