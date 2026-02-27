Kazajistán y Serbia acuerdan fortalecer cooperación energética y militar

"Alcanzaremos un nuevo nivel gracias al fortalecimiento de la interacción en esferas como la inteligencia artificial, las tecnologías informáticas y la energía", afirmó el mandatario serbio durante la rueda de prensa conjunta celebrada en Astaná junto a Tokáyev.

Además, Vucic pidió a su homólogo kazajo ayuda en la preparación de las unidades de tropas especiales de su país.

"Fui uno de los pocos presidentes que siguió con atención las competencias de unidades de tropas especiales de distintos países celebradas en Emiratos Árabes, y constaté maravillado que Kazajistán es convincentemente el mejor en esto a nivel mundial", aseveró.

El presidente serbio también mostró su interés en ampliar la participación de compañías kazajas en proyectos conjuntos, particularmente en la construcción, prometió apoyar a los empresarios de su país que quieran invertir en la economía kazaja, y aprovechó la ocasión para invitar a Tokáyev a Serbia.

Por su parte, el mandatario kazajo destacó que Serbia es un socio importante y fiable de Kazajistán en los Balcanes y recordó que esta visita coincide con el 30 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Cerca de 60 compañías serbias trabajan exitosamente en nuestro país", aseveró, al señalar que todavía queda mucho potencial aprovechable.

Por ello, indicó, ambos países acordaron incrementar el intercambio comercial e impulsar nuevos proyectos de inversión "que respondan a los intereses" de Kazajistán y Serbia.

En particular, las partes abordaron la apertura de nuevas rutas de transporte de carga gracias a la Ruta de Transporte Internacional Trans-Caspio (TITR) que enlaza a China, Kazakstán, el mar Caspio, Azerbaiyán y Georgia.

En el marco de la visita del mandatario serbio, las partes firmaron contratos por casi 900 millones de euros, vinculados fundamentalmente a la cooperación militar, según informó a la prensa el ministro de Comercio kazajo, Armán Shakkalíev.

"Se trata de reparación de máquinas de combate, producción de pólvora y municiones", puntualizó.

Entre los acuerdos está el de reparación y modernización de piezas de artillería autopopulsada soviéticas de calibres 122 y 152 milímetros, firmado por la compañía kazaja SP Kaztechnology y la serbia Yugoimport SDPR.

En 2025 el intercambio comercial entre ambos países ascendió a los 107,7 millones de dólares, un 7,6 % más que el año anterior.