Kremlin no confirma aún que la próxima reunión sobre Ucrania se celebrará en Abu Dabi

"Hay labores en marcha, se celebran contactos. Cuando haya un acuerdo definitivo, os informaremos", dijo a la prensa rusa el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.

En cuanto a las actividades del emisario económico del Kremlin, Kiril Dmitriev, en Ginebra, Peskov dijo que su trabajo continúa y "cuando haya resultados, esta información por supuesto, se compartirá" con los medios.

Delegaciones de Ucrania y Estados Unidos concluyeron este jueves una reunión de menos de cuatro horas en Ginebra, que estuvo centrada en conversaciones en torno a la reconstrucción de la infraestructura del país en el periodo posguerra.

Dmitriev también se trasladó a la ciudad suiza y llegó al hotel donde se celebraba la reunión entre EE.UU. y Ucrania, pero la Misión Diplomática Rusa en Ginebra no confirmó si había tenido alguna interacción con ambas o alguna de las delegaciones.

El equipo estadounidense estuvo dirigido por el enviado especial de la Casa Blanca para los procesos de paz, Steve Witkoff, y el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, quienes antes y después del encuentro con los enviados de Ucrania también se reunieron con negociadores iraníes en torno al programa nuclear de la República Islámica.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tras hablar desde Kiev con sus emisarios y los mediadores de la Casa Blanca, Zelenski dijo anoche que la próxima ronda de negociaciones trilaterales está prevista para principios de marzo y se celebrará seguramente en Abu Dabi.

“Lo más probable, la próxima reunión será en los Emiratos, concretamente en Abu Dabi. Contamos con que sea a principios de marzo”, dijo el líder ucraniano.

Abu Dabi ya acogió este año dos rondas de negociaciones sobre la paz en Ucrania, mientras que la tercera se celebró en Ginebra los días 17 y 18 de febrero.