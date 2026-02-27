Kristersson tilda de grave un incidente entre dron ruso y el portaviones francés en Suecia

Kristersson consideró que el incidente no fue casual y acusó a Rusia de estar detrás, mientras que su ministro de Defensa, Pål Jonson, aclaró el origen del dron y denunció una "violación del espacio aéreo" de Suecia.

"Es probablemente un dron ruso. Lo estamos investigando al detalle, pero muchas cosas apuntan a que fue así", dijo Kristersson tras visitar el Charles de Gaulle, en declaraciones recogidas por la agencia sueca 'TT'.

Por su parte, Jonson dijo en su cuenta de X que el dron provenía de un barco de inteligencia rusa, el Zhigulevsk.

"Las Fuerzas Armadas suecas pueden confirmar ahora, basándose en información técnica, que un dron no autorizado fue lanzado desde el barco de inteligencia Zhigulevsk. El incidente ocurrió cerca del portaviones Charles de Gaule en su visita a Malmoe", expuso Jonson.

"El incidente constituye una violación a las regulaciones de Suecia y una violación del espacio aéreo sueco", denunció.

Las Fuerzas armadas suecas localizaron e interceptaron el dron a unos diez kilómetros del buque insignia de la Marina francesa, que participará en un ejercicio de la OTAN en el mar Báltico.

"Las Fuerzas Armadas de Suecia respondieron con firmeza y profesionalidad con contramedidas", precisó el titular de Defensa.

El primer ministro sueco había dicho antes que lo más importante es detectar estos incidentes y reaccionar rápido y con determinación.

El portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, negó también este viernes que Rusia tenga algo que ver con el dron y calificó las acusaciones de "absurdas".

El Charles de Gaulle, el único portaviones de la Armada francesa, va a participar hasta mayo próximo en una misión de disuasión en aguas del mar Báltico tras los daños que han sufrido diversas infraestructuras submarinas en esa región, atribuidos a Moscú.

También tiene previsto formar parte de otros ejercicios en la región organizados por Noruega.

Junto al portaviones viajan otros barcos de escolta, como varias fragatas, un buque de avituallamiento y un submarino de ataque.