La Bolsa de Buenos Aires cierra con un descenso del 4,08 %

En tanto, el índice general S&P BYMA finalizó con un retroceso del 4,15 %, para quedar en 108.103.790,21 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más perdieron fueron las de Banco Macro (-8,3 %), Grupo Supervielle (-7,7 %) y BBVA Argentina (-7,2 %).

Por el contrario, cerraron en positivo las acciones de Telecom Argentina (+1,8 %), Bolsas y Mercados Argentinos (+0,3 %) y Ternium Argentina (+0,2 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares bajaron un promedio de 1,7 %, en tanto el índice de riesgo de Argentina subió a los 572 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense bajó 5 pesos, a 1.420 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en tanto que en la plaza oficial mayorista bajó a 1.397 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' bajó a 1.425 pesos para la venta.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) bajó 1,3 %, a 1.460,27 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) bajó 1,3 %, a 1.419,54 pesos por unidad.