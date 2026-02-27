La Bolsa de Londres cierra la semana con un nuevo récord histórico tras subir un 0,59 %

El índice principal londinense, FTSE-100 o 'footsie', ganó 63,85 puntos hasta 10.910,55. El secundario, FTSE 250 -que agrupa a empresas más pequeñas, en general británicas-, avanzó un 0,16 %, hasta 23.757,15 puntos.

El 'footsie' mantiene una tendencia alcista prácticamente ininterrumpida desde abril del año pasado: el 9 de abril estaba en su punto más bajo, en 7.679 puntos, y en solo diez meses ha sumado más de 3.000 puntos hasta acercarse hoy a los 11.000, lo que demuestra la confianza de los inversores de la City.

En Europa, las bolsas de Madrid, Milán y París cerraron hoy a la baja, mientras que la de Fráncfort quedó prácticamente en tablas.

Entre los títulos al alza en la City londinense destacan la mayorista de bebidas alcohólicas Diageo (4,82 %), la inmobiliaria líder RightMove (4,34 %) y British Telecom (4,28 %), a las que se suman empresas de sectores tan diversos como la minería, la farmacia, las finanzas, una señal clara del optimismo que impregna el mercado londinense.

En el lado contrario, la mayor caída del día de hoy la protagonizó la compañía aeroespacial Melrose, que perdió un 11,59 % tras anunciar unos resultados trimestrales positivos pero menores de lo esperado. También cayeron la aeronáutica IAG (-7,35 %), por el mismo motivo, y la farmacéutica Hikma (-4,35 %).