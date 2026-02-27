Mundo
27 de febrero de 2026 - 14:00

La bolsa española cae un 0,73 % y pierde los 18.400 tras los máximos logrados esta semana

Madrid, 27 feb (EFE).- La bolsa española bajó este viernes un 0,73 % y perdió la cota los 18.400 puntos tras los máximos históricos de la jornada previa, después de un día bursátil marcado por la presentación de resultados empresariales y noticias sobre la aplicación provisional del acuerdo UE-Mercosur anunciada por Bruselas.

Por EFE

El principal selectivo español, el IBEX 35, cerró en 18.360,8 puntos, después de perder 135,8 enteros, ese 0,73 %. En lo que va de año, el índice sube un 6,08 %.

La jornada, que abrió con pérdidas tras el máximo histórico del jueves, inició una senda alcista hasta alcanzar un nuevo récord intradía en los 18.573,8 puntos. Sin embargo, hacia el mediodía, el selectivo comenzó a encadenar varios descensos, el más pronunciado tras la apertura en rojo de Wall Street, que hizo que el índice tocara los 18.306.

Pese a ello, en la última hora, el mercado comenzó una pequeña subida que le hizo aminorar pérdidas, insuficientes para no alejarse de las cotas récord registradas en los últimos días.

En cuanto a las subidas, los títulos de Acciona lideraron el mercado español con un avance del 12,28 % tras registrar en 2025 un beneficio neto de 803 millones de euros, el 90,4 % más que un año antes.

En el lado opuesto, IAG se dejó este último viernes del mes un 7,83 %, después de presentar unos resultados en los que ganó un 22,3 % más que en el ejercicio previo, pero con un desliz en el último trimestre del año.