La economía canadiense se contrajo en el último trimestre y creció un 1,7 % en 2025

Tras avanzar un 0,6 % en el tercer trimestre, el producto interior bruto (PIB) real retrocedió en los tres últimos meses del año, debido, principalmente, a la reducción de existencias en el sector manufacturero y en el comercio mayorista, después de dos trimestres consecutivos de acumulación.

En el conjunto de 2025, el crecimiento del 1,7 % estuvo marcado por la debilidad del sector exterior.

Las exportaciones disminuyeron un 1,7 % en el año, especialmente por la caída de los envíos a Estados Unidos, que no lograron recuperarse tras el desplome del segundo trimestre provocado por la guerra arancelaria iniciada por Washington.

En el último trimestre, las exportaciones repuntaron un 1,5 %, impulsadas por mayores ventas de oro y aluminio en bruto, aunque ese avance no compensó el deterioro previo.

El consumo de los hogares mostró una moderada recuperación en el tramo final del año, con un aumento del 0,4 % tras la caída del 0,2 % en el tercer trimestre.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La inversión total avanzó un 0,8 % en el cuarto trimestre gracias al fuerte aumento del gasto público en sistemas de armamento.

En el conjunto del año, la inversión pública en armas se disparó un 45,9 %, lo que convirtió a la inversión gubernamental en un motor más relevante del crecimiento que la inversión empresarial por tercer año consecutivo. En contraste, la inversión privada apenas creció un 0,3 % en 2025.