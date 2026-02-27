La francesa Ipsos vende a un fondo de Rusia el 80 % de su filial en ese país

La matriz conservará tan solo el 20 % de la propiedad de la subsidiaria, que es el máximo que permitirá la legislación a partir de marzo próximo para este tipo de empresas.

Se trata de una enmienda a una ley federal que fue votada el 15 de julio de 2025 por el Parlamento ruso, de acuerdo a la cual "las personas con doble nacionalidad propietarios de empresas que realicen estudios de mercado en Rusia no podrán tener más del 20 % del capital social ni el control de dichas empresas", aclaró Ipsos en un comunicado.

En consecuencia, a partir de mañana Ekaterina Ryseva deja su cargo de directora general y será sustituida por el Sergey Evstratkin (actual director financiero de Ipsos Comcon LLC, la filial rusa).

"Con esta decisión -precisa el texto-, Ipsos ComCon LLC seguirá operando en Rusia sin cambios en los servicios y proporcionará estabilidad a nuestros empleados rusos".

De acuerdo al comunicado, la filial rusa tiene más de medio millar de clientes, unos 600 empleados y ocupa una "posición líder" en Rusia en sus sector.

Los ingresos de la subsidiaria representaron aproximadamente el 2 % del cómputo global de ingresos de Ipsos en 2025.