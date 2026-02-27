La inflación española se mantiene en el 2,3 % interanual

El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó este viernes el dato adelantado del índice de precios de consumo, que se ha moderado desde octubre pasado, cuando fue del 3,1 %.

La tasa general sin productos energéticos se situó en el 2,9 % en febrero. Y el índice sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni productos energéticos, en el 2,8 %.

En cuanto a la inflación subyacente (sin alimentos frescos ni productos energéticos), aumentó una décima, hasta el 2,7 %.

En variación mensual (enero-febrero), los precios de consumo subieron un 0,4 % en España, el mayor incremento desde octubre.

La inflación general armonizada, en datos comparables con la Unión Europea, fue del 2,5 %, una décima más que el mes anterior; y la subyacente se situó en el 2,8 %.

"Esta moderación favorece que los salarios aumenten por encima de la inflación, permitiendo a las familias ganar poder adquisitivo", según un comunicado del Ministerio de Economía, con el objetivo de una inflación del 2 % marcada por el Banco Central Europeo (BCE).