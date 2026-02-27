Mundo
27 de febrero de 2026 - 06:05

La inflación española se mantiene en el 2,3 % interanual

Imagen sin descripción

Madrid, 27 feb (EFE).- La inflación española se mantuvo en el 2,3 % interanual en febrero, la misma tasa que el mes anterior, en un contexto de abaratamiento de la electricidad y subida de los combustibles y lubricantes, también de restaurantes y servicios de alojamiento y alimentos y bebidas no alcohólicas.

Por EFE

El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó este viernes el dato adelantado del índice de precios de consumo, que se ha moderado desde octubre pasado, cuando fue del 3,1 %.

La tasa general sin productos energéticos se situó en el 2,9 % en febrero. Y el índice sin alimentos ni bebidas ni tabaco ni productos energéticos, en el 2,8 %.

En cuanto a la inflación subyacente (sin alimentos frescos ni productos energéticos), aumentó una décima, hasta el 2,7 %.

En variación mensual (enero-febrero), los precios de consumo subieron un 0,4 % en España, el mayor incremento desde octubre.

La inflación general armonizada, en datos comparables con la Unión Europea, fue del 2,5 %, una décima más que el mes anterior; y la subyacente se situó en el 2,8 %.

"Esta moderación favorece que los salarios aumenten por encima de la inflación, permitiendo a las familias ganar poder adquisitivo", según un comunicado del Ministerio de Economía, con el objetivo de una inflación del 2 % marcada por el Banco Central Europeo (BCE).