La libertad de un comerciante detenido por emitir una opinión sobre Maduro tras su captura

Su hermana se encontraba en los alrededores del penal y salió corriendo a buscarlo justo después de escuchar que alguien gritaba su nombre: "es mi hermano, es mi hermano", repetía.

Al verlo, saltó a abrazarlo y, en seguida, las decenas de mujeres que pernoctan a las afueras de esta cárcel, esperando la salida de sus familiares presos, los arroparon a ambos en otro abrazo.

"Llegaron hasta mi celda, me preguntaron mi nombre, me hicieron un chequeo previo, revisión de todo, tensión, hipoglucemia y, una vez hecha la revisión, me llevaron a piso y me dijeron que procedía mi libertad. Gracias a Dios estoy libre y pronto la libertad de todos", dijo a EFE González Cavanier, de 42 años, a su salida.

Emocionado, llamó por teléfono a su madre, quien llegó al lugar corriendo, luego de haberse retirado unos minutos antes para descansar. Las lágrimas corrieron en la cara de ambos.

González Cavanier además era abordado por los demás familiares del campamento improvisado que preguntaban por el resto de presos en la cárcel. Le mostraban fotos y preguntaban: "¿lo has visto?, ¿cómo está?", a lo que el respondía con un "sí, está bien" o un "no" o entre dudas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ahora voy a "disfrutar de mi familia, lo más anhelado es mi familia", añadió el comerciante, quien además estaba sorprendido de que sus parientes estuvieran allí, debido a que su lugar de residencia es en el estado Bolívar (sur, fronterizo con Brasil), a unos 500 km de Caracas.

El comerciante fue detenido el 21 de enero de este año en Bolívar, luego de ser amenazado por un funcionario de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) por emitir una opinión en WhatsApp en contra de Maduro tras su captura, según el partido Vente Venezuela de la líder María Corina Machado, y la organización Sin Mordaza.

"A mi se me acusaba de incitación al odio", añadió González, quien dijo que lo que hizo fue enviar un "sticker" de risas a un funcionario que consideraba su amigo.

El Parlamento, de mayoría chavista, aprobó el pasado jueves por unanimidad una histórica Ley de Amnistía para los casos de presos políticos desde 1999 hasta 2026, pero que se aplicará de forma específica a 13 "hechos" ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye el resto del período establecido, así como los casos relacionados con operaciones militares.

Hasta el jueves habían salido de prisión unas 217 personas, según el Parlamento, que habló de otras 3.934 libertades plenas para personas que estaban con medidas cautelares, como prohibición de salida del país y presentación periódica ante tribunales.

Hasta la tarde del jueves, la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos en el país, indicó que quedan 568 de estos detenidos.

González Cavanier dijo que los presos políticos están "preocupados" por la amnistía pues no saben "si son excluidos" o "incluidos" y que esperan su pronta liberación.

"La libertad para todos", pidió.