La muerte, los pirómanos o el borrado de bulos, premios Rey de España de Periodismo

Un jurado internacional, integrado por prestigiosos periodistas, anunció este viernes a los galardonados en esta edición de estos premios de referencia en el ámbito iberoamericano, organizados por la Agencia EFE y la Aecid, dotados con 10.000 euros en cada categoría y a los que se habían presentado esta vez 230 candidaturas de una veintena de países.

En la categoría de Periodismo Narrativo, que recibió 81 propuestas, la ganadora es el pódcast de la Cadena SER (España) "Asistolia, la muerte desde dentro", elaborado por un equipo formado por Aimar Bretos y Víctor Olazábal.

Este trabajo, periodístico y divulgativo, aborda la muerte sin tapujos ni eufemismos con una narración y un diseño sonoro que consigue transmitir la emoción de un tema difícil.

El jurado coincidió al elegirlo en que es un pódcast "muy cuidado", "delicado", que "aporta un registro documental" que "no deja ningún aspecto fuera".

La revista lusa "Divergente" ha sido galardonada en la categoría Medioambiental, a la que se presentaron 60 trabajos, por un pódcast que ofrece una mirada diferente del drama que encierran los incendios en Portugal, el país "que más arde" de la UE.

Sofia da Palma Rodrigues y Manuel Bivar son los responsables de "Pais de Incendiários", un trabajo con el que esta publicación digital recorrió Portugal de norte a sur con el objetivo de realizar un "retrato" de la figura del pirómano y analizar las causas estructurales, alteraciones climáticas o problemas de salud mental, alcoholismo e insurrección contra el sistema.

Para el jurado, lo mejor es que el pódcast "profundiza" de manera "rigurosa" en el tema y "nadie sale bien parado". Se trata de un trabajo de "constante actualidad", con un guión y ejecución "que te atrapa".

Mientras, el equipo de investigación de El Universal (México) ha ganado en la categoría de Cooperación Internacional y Acción Humanitaria entre 36 candidaturas por documentar el grave aumento de muertes por ahogamiento entre migrantes que intentan cruzar el Río Bravo hacia EEUU.

Miriam Ramírez Arévalo y su equipo de El Universal, con la colaboración de Lighthouse Reports y el Washington Post, recorrieron ambos lados de la frontera a lo largo de varios meses, analizaron cientos de documentos y construyeron bases de datos con información oficial y propia para crear "Río Bravo: el caudal de los mil migrantes muertos".

El jurado destacó que el reportaje es un "buen trabajo de campo", "interactivo" y un "tema muy actual", de una "factura técnica inmejorable", con "fotos impactantes", además de poseer una "interfaz muy buena" que te sumerge en el drama.

En la categoría Cultural competían 33 propuestas y el premio se lo ha llevado la revista hondureña "Contracultura", un proyecto del medio digital Contracorriente, por dar el salto al papel en "tiempos de la IA" y aportar a la sociedad una ventana cultural a Centroamérica.

Persy Cabrera Pinto y su equipo están al frente de esta publicación con enfoques críticos y diferentes formatos: fotografía, entrevista, crónica, poesía y cuentos. Con un diseño con predominio del blanco y negro, la revista participa en alianzas periodísticas con países del centro y sur de América.

El jurado coincidió en poner en valor la decisión de publicar en un formato, el papel, denostado en la era de la inteligencia artificial (IA) y alabó la diversidad de temas y expresiones artísticas.

Como mejor Fotografía entre 10 candidatas ha sido elegida una instantánea de la Huerta Sur valenciana durante la dana de octubre de 2024, publicada por el diario El País (España) y captada por Óscar Corral, por ser "la viva imagen de la resiliencia".

En la fotografía, seis bomberos sujetan un poste dañado en la localidad de Alfafar mientras cortan la parte inferior para poder retirarlo, tras el paso de la dana el 29 de octubre de 2024, que provocó una catástrofe sin precedentes con 230 víctimas mortales, graves inundaciones y daños masivos en la región de Valencia (este de España).

Según el jurado, la fotografía "conmueve" por el trabajo conjunto de los equipos de rescate, demuestra "resiliencia" y en una sola imagen "logra resumir toda la tragedia".

Por último, la organización de periodismo de verificación Aos Fatos (Brasil) ha sido galardonada en la categoría de Medio de Comunicación de Iberoamérica, que recibió 10 candidaturas, por defender la verdad en tiempos de manipulación digital y lograr retirar publicaciones engañosas en TikTok y vídeos de sexualización de adolescentes en Meta.

Con sólo diez años de antigüedad, Aos Fatos se dedica a proteger la integridad informativa en el entorno digital, e integra periodismo de datos, IA y tecnología cívica.

El jurado ha reconocido el valor de Aos Fatos por ser un referente mundial, por el "buen" ejercicio de sus periodistas, que sufren acoso político, y por haber llevado a cabo 19.000 verificaciones entre 2015 y 2025, de las cuales 15.000, aproximadamente, corresponden a declaraciones de 167 figuras públicas y otras 4.000 a bulos virales en redes.

Organizados por la Agencia EFE y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), estos premios reconocen anualmente desde 1983 la labor informativa de los profesionales del periodismo en lengua española y portuguesa de los Estados de la Comunidad Iberoamericana de Naciones y de aquellos con los que España mantiene vínculos de naturaleza histórica y relaciones culturales y de cooperación.

En esta edición 2025/2026 ha presidido el jurado, en representación del director de la Aecid, Antón Leis, la directora de Comunicación del organismo, Inés López del Pino, mientras que la vicepresidencia la ha ejercido el presidente de la Agencia EFE, Miguel Ángel Oliver.

Junto a ellos, han formado parte como vocales Laura Puertas, directora de información de Medcom (Panamá); Martha Ramos, directora general editorial del grupo OEM (México); Luisa Meireles, directora de Información de la agencia portuguesa LUSA; Sonia Pérez Marco, jefa de Comunicación y Prensa del Instituto Cervantes; y Carlos Lauría, director ejecutivo de la SIP.

Estos galardones, patrocinados por Veolia, Iryo y RIU Hotels & Resorts, buscan la promoción del mejor periodismo en las dos grandes lenguas internacionales ibéricas, el español y el portugués.

La entrega de los premios, que incluyen una escultura del artista Joaquín Vaquero Turcios junto a los 10.000 euros, una cantidad a nivel de los Pulitzer, se realizará en un acto presidido por el rey de España, Felipe VI, en una fecha aún por determinar.