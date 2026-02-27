La mujer detenida con un arma en mitin de la derecha colombiana es funcionaria carcelaria

El Inpec señaló en un comunicado que la mujer, cuya identidad no fue informada, actuó a título personal en el evento político que tuvo lugar el jueves en Honda, en el departamento del Tolima, en el centro del país, en el que también participaba el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010).

"Fue una actuación estrictamente personal, individual y ajena a cualquier función, misión o instrucción institucional", indicó el Inpec.

El instituto penitenciario indicó además que la funcionaria fue capturada "por hechos irregulares de seguridad", que está a disposición de las autoridades y que iniciará los procedimientos disciplinarios correspondientes.

"El Inpec no tolera conductas individuales que afecten la seguridad, la convivencia ni el buen nombre de la institución", agregó el organismo.

El Centro Democrático expresó ayer su preocupación por la presencia de una persona armada en el mitin y destacó la "oportuna reacción" de la Policía, que realizó la detención.

Paloma Valencia es la candidata del Centro Democrático en 'La gran consulta por Colombia', una especie de primaria de la derecha que se celebrará el 8 de marzo, el mismo día de las elecciones legislativas, para escoger al aspirante que representará a ese sector en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el 31 de mayo.

El 7 de junio del año pasado el senador Miguel Uribe Turbay, también del Centro Democrático, fue herido a tiros en la cabeza durante un acto de campaña en Bogotá, atentado que le costó la vida dos meses después, el 11 de agosto de 2025.

Uribe Turbay era una de las principales cartas del Centro Democrático para las elecciones presidenciales de este año, en las que la derecha busca recuperar el poder tras el primer Gobierno de izquierda del país.

Por ese magnicidio han sido detenidas nueve personas, entre ellas el menor de edad que disparó contra el político, sancionado el 27 de agosto con siete años de privación de la libertad por homicidio en grado de tentativa y porte ilegal de armas de fuego.

La Policía señaló en diciembre pasado que su principal hipótesis es que el crimen fue ordenado por la Segunda Marquetalia, una disidencia de las antiguas FARC liderada por alias Iván Márquez.