La música napolitana y una canción sobre Gaza, entre los favoritos para ganar Sanremo

Mientras la prensa especializada, encargada de votar en la jornada inaugural, posicionó como favoritos a artistas como Fulminacci, la rompedora Ditonellapiaga, y la colaboración de Fedez con Marco Masini, el público general parece tener otros planes.

El fenómeno indiscutible de la edición es el napolitano Sal Da Vinci y su canción 'Per sempre me', una promesa de matrimonio que se ha convertido en el contenido más compartido en redes sociales.

El artista, a menudo encasillado en el género neomelódico, logró una ovación en pie en su última presentación y su baile minimalista se ha convertido en tendencia en TikTok, conquistando a un espectro de público que va desde los más jóvenes a los mayores.

Este éxito es solo la punta del iceberg de una ola de artistas napolitanos que este año parece imparable: desde el trap de Luchè hasta el romanticismo veraniego en napolitano de LDA y AKA 7even, hasta tres intérpretes de la capital partenopea se han colado entre los diez preferidos del televoto.

La cuota social y política la ha aportado Ermal Meta con 'Stella Stellina', una pieza dedicada a una niña palestina víctima del conflicto en Gaza que logró situarse entre los cinco favoritos del televoto en su noche.

Por su parte, las voces femeninas han marcado distancias con baladas de corte autobiográfico. Arisa, con 'Magica favola', y Serena Brancale, con un emotivo homenaje a su madre fallecida, lideran un grupo de mujeres que han apostado por la introspección y el sentimiento frente a los estribillos comerciales.

En el plano mediático, la cara más irreverente la ofrece la siempre polémica Elettra Lamborghini.

Aunque su canción 'Voilà' no figura entre los diez favoritos del televoto ni de la prensa, la artista ha acaparado los titulares y se ha convertido en protagonista de la edición por su denuncia de las constantes fiestas en su hotel que le impiden dormir.

Sus quejas sobre estas "fiestas bilaterales" se han convertido en la broma recurrente del festival y han llevado a Lamborghini a su última excentricidad: trasladarse a Montecarlo, a 45 minutos en coche de Sanremo, para asegurar su descanso.

La gala del jueves estuvo marcada por los invitados de relevancia internacional con la presencia de la modelo rusa Irina Shayk como copresentadora y el dueto de Eros Ramazzotti con Alicia Keys, quien sorprendió al público cantando en italiano.

Asimismo, el Teatro Ariston rindió homenaje a la trayectoria de Giulio Rapetti 'Mogol', legendario autor de más de 1.776 canciones y responsable de la venta de 523 millones de discos.

Sin embargo, su paso por el festival se ha visto empañado por la polémica, después de que el compositor de 89 años utilizase un helicóptero de los bomberos para trasladarse desde Sanremo a Roma tras su participación para asistir a una gala.

La oposición italiana ha criticado el uso de un vehículo de emergencia para fines privados mientras que el Ministerio del Interior ha defendido el traslado alegando motivos institucionales vinculados a un acto oficial del cuerpo de seguridad.