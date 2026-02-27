'La palabra mágica.Una vida escrita', lo nuevo de Isabel Allende, a la venta el 9 de abril

El libro "recoge experiencias personales y profesionales y explica su proceso creativo, desde la inspiración hasta la creación de sus narraciones", señaló este viernes un comunicado de la editorial Penguin Random House.

Para la autora chilena "escribir no es solo un oficio, sino una forma de vida, una pasión que puede transformar nuestra realidad y la de quienes nos rodean, y comparte sus triunfos, errores y aprendizajes".

Por eso el libro puede servir de guía a quienes quieran dedicarse a escribir porque es tanto una especie de taller literario como una biografía en la que cuenta cómo la escritura más que una profesión, "ha sido su brújula y su refugio".

A nivel práctico cuenta de dónde nacen las historias, cómo se alimentan con curiosidad, notas, investigación, sueños y disciplina; cómo elegir la primera frase, sostener la estructura, encontrar voz y narrador o construir los personajes. "Una invitación directa a perder el miedo a la página en blanco y entrar en su universo creativo".

Y une esas reflexiones con sus propias vivencias. Recuerda cómo, tras abandonar su Chile natal, comenzó a escribir una carta a su abuelo moribundo. Era el 8 de enero de 1981 y ese texto fue el origen de 'La casa de los espíritus', que se publicaría en 1982.

O cuando decidió volver a escribir tras la muerte en 1991 de su hija Paula, cuyo nombre dio título a la novela con la que la escritora aceptó su fallecimiento.

El libro recorre también la censura y los nuevos vetos a la ficción que estamos viviendo en los últimos tiempos, agrega la nota.

"La literatura es mágica: armar una historia es un proceso misterioso, orgánico, instintivo. Al escribir entro en la dimensión de los sueños, la intuición, las premoniciones; debo rendirme y dejar que los personajes hagan lo que tienen que hacer y que la historia se cuente a sí misma", explica Allende.

Un proceso, el de escribir, que la lleva a pasar la mayor parte de su tiempo sola y en silencio, "como un monje en su celda". Porque para ella "escribir es como meditar".

"En la soledad recuerdo, escucho voces, tengo visiones. Mientras más callada estoy, más oigo y más veo. En el silencio de la escritura a veces me visitan espíritus —¿o serán las musas?—. Lo siento como un roce en la nuca. A escribir me transformo en médium. La escritura para mí no es una opción, es una adicción", agrega.

Un libro que se publica 20 días antes del estreno en Prime Video de la adaptación de su novela más famosa, 'La casa de los espíritus', que estará protagonizada por Alfonso Herrera, Nicole Wallace, Dolores Fonzi, Fernanda Castillo, Eduard Fernández o Sara Becker.