La patronal europea pide aplicar con "celeridad" el pacto UE-Mercosur

"La ratificación acelerada de Argentina y Uruguay demuestra el claro compromiso de la región con el fortalecimiento de los lazos con Europa. Ahora le corresponde a la Unión Europea responder con la misma determinación y proceder con celeridad a la aplicación provisional del Acuerdo Comercial Interino", dijo la organización en un comunicado.

Business Europa señaló que "las empresas europeas no pueden permitirse más retrasos en la implementación de un acuerdo que ofrece claros beneficios, impulsa el crecimiento, mejora la competitividad y fortalece la resiliencia de la cadena de suministro, a la vez que reduce la dependencia, especialmente de materias primas esenciales".

La patronal afirmó que "Mercosur representa un socio estratégico y fiable" para lograr la diversificación de socios comerciales que busca la UE, por lo que instó a la Comisión Europea a que "proceda con celeridad" a la aplicación provisional del acuerdo comercial.

Bruselas ha anunciado que la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula Von der Leyen, comparecerá hoy ante la prensa para explicar qué va a hacer la Comisión una vez Argentina y Uruguay ratificaron ayer el acuerdo.

Desde que Bruselas y los países del Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) firmaran el pacto en enero y una vez lo han ratificado ya algunos de los Estados latinoamericanos, la Comisión tiene la potestad legal para aplicar el acuerdo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Todo ello, pese a que todavía no se haya pronunciado el Parlamento Europeo, que ha remitido el pacto al Tribunal de Justicia de la UE para que se pronuncie sobre su legalidad, lo que podría tardar hasta dos años.