La producción industrial de Japón aumenta un 2,2 % en enero impulsada por el motor

Este repunte se produce tras la contracción del 0,1 % registrada en diciembre, con una producción en la que el país asiático continúa mostrando una fluctuación sin tendencia clara, de acuerdo con el informe del Ministerio de Economía, Comercio e Industria japonés.

Las industrias que contribuyeron en mayor medida a este aumento fueron la de vehículos motorizados, la de productos plásticos y la química (excluidos los productos químicos inorgánicos, orgánicos y los medicamentos).

Por el contrario, los principales descensos se registraron en la maquinaria de producción industrial y en el sector de la pulpa, el papel y derivados.

Según el sondeo mensual del ministerio entre empresas manufactureras, la producción industrial japonesa se prevé que disminuya un 0,5 % en febrero y un 2,6 % en marzo.

La nueva proyección de febrero supone una revisión al alza respecto a la estimación previa, publicada el mes pasado, que anticipaba una caída intermensual del 4,3 % para el segundo mes del año.

La producción industrial mide el ritmo de las fábricas japonesas y está considerada clave para anticipar la marcha de la economía del país asiático, altamente dependiente del sector manufacturero.