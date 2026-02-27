Las acciones de Netflix suben un 9 % tras retirarse de la puja por Warner Bros. Discovery

A la apertura de Wall Street, los títulos superaban los 92 dólares tras iniciar la jornada bursátil con subidas como las que ha registrado mientras esperaba la respuesta de WBD.

Por su parte, las acciones de PSKY avanzaban un 5,08 % y las de Warner caían un 2 %.

Netflix anunció este jueves que "declinó aumentar su oferta por Warner Bros.", tras haber recibido una notificación de WBD "indicando que su junta directiva determinó que la última propuesta de PSKY constituye una 'propuesta superior' según los términos del acuerdo de fusión vigente" entre ambas compañías, indicó la empresa codirigida por Ted Sarandos en un comunicado.

Aunque la transacción negociada el pasado diciembre entre Netflix y WBD "había generado valor para los accionistas, con un camino claro hacia la aprobación regulatoria", el precio requerido para igualar la última oferta de PSKY "ya no es financieramente atractivo", agregó el gigante del entretenimiento.

La oferta presentada por PSKY esta semana incluye el pago de 31 dólares por acción en efectivo, frente a los 30 dólares planteados anteriormente, así como un pago adicional de 0,25 dólares por acción por trimestre a partir del 30 de septiembre de 2026 si la operación no se ha cerrado para entonces.

Paramount quiso contrarrestar al acuerdo preliminar de Netflix y Warner alcanzado el pasado diciembre para adquirir los estudios y los negocios de transmisión en directo o 'streaming' de WBD por 27,75 dólares por acción, valorando esos activos en unos 72.000 millones de dólares, con un valor empresarial total cercano a los 82.700 millones.