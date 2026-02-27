Las carreras de "chicas caballo" inspiradas en un anime japonés llenan hipódromo en Perú

Estas carreras buscan recrear en la vida real las competiciones de las 'umamusume' (chica caballo, en japonés), protagonistas de esta serie que presenta las historias de caballos famosos y célebres caballos de la hípica japonesa reencarnados en la apariencia de chicas jóvenes.

El inusual espectáculo generó expectación en la capital peruana, donde el Jockey Club, su tradicional hipódromo, fue el escenario en el que mujeres y hombres 'cosplayers' (imitadores de personajes de ficción) de 'Special Week' o 'Tokai Teio', entre otras protagonistas de la serie, trataron de correr a toda la velocidad por la pista donde habitualmente lo hacen equinos de verdad.

El disfraz de 'meido' (sirvienta japonesa), con pelucas de colores estridentes, acompañados de orejas y cola de caballo, fue la estética más recurrente entre estas 'umamusume' de estética muy 'kawaii' (tierna).

Entre las ganadoras de estas carreras estaba la 'streamer' peruana Cris Arakaki (crisisyak), quien reconoció a EFE que empezó "bastante nerviosa" porque se vio sorprendida por la tierra mullida de la pista del hipódromo, algo que no había previsto.

"(La experiencia) fue superior a lo que imaginábamos. Está lleno de gente, y los gritos se sentían. Es la primera que estoy en un hipódromo. Esperamos que la hagan la siguiente vez", señaló.

Por su parte, Piero Lavalle corrió "customizado" (personalizado) como Vodka, uno de los caballos a los que rinde homenaje la serie, que conoció a través de los videojuegos.

"Siempre me ha gustado correr, pero nunca me había medido y 'Umamusume' me inspiró. Es la primera vez que corro en cualquier lugar... y gané", comentó a EFE Lavalle, ganador de una de las categorías, que confió en que "no será la primera vez que se haga algo así" en el hipódromo.

El gerente general del Jockey Club, Miguel Flores Bahamontes, señaló que, cuando les presentaron la idea, les pareció "muy interesante" acoger a esta comunidad otaku en el hipódromo por la vinculación de la serie con la hípica.

"Esperábamos bastante gente, pero no tanta", reconoció a EFE Bahamontes, quien ve en estos eventos una oportunidad para atraer público joven al hipódromo y al mundo de la hípica.

"El entusiasmo de los chicos es lo más contagioso de este evento", concluyó el gerente antes de recordar que el Jockey Club del Perú cumple 80 años y para celebrar acogerán en abril el Derby Latinoamericano, la competición de carreras de caballos más importante de la región.