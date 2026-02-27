Liberados 16 efectivos de Sierra Leona detenidos en la frontera con Guinea-Conakri

“La diplomacia es clave. Nuestros valientes soldados y policías se encuentran a salvo en manos del Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, Alhaji Timothy Kabba, jefe de la delegación en Guinea”, afirmó el Ministerio de Información y Educación Cívica de Sierra Leona en sus redes sociales.

“El Gobierno de Sierra Leona se compromete a explorar todas las vías diplomáticas disponibles para resolver cualquier disputa con Guinea”, añadieron en la publicación acompañada por fotos de los hombres apresados en la frontera el domingo pasado.

El ministro Kabba llegó el jueves a Conakri al frente de una delegación para buscar una solución amistosa a las tensiones fronterizas entre ambos países, relacionadas con la prolongada disputa sobre Yenga, una ciudad fronteriza controlada por Guinea y reclamada por Sierra Leona.

Ambos países ofrecieron inicialmente versiones contradictorias sobre el incidente.

Según Sierra Leona, efectivos guineanos ingresaron a Kalieyereh, en el distrito de Falaba (norte del país), donde un equipo mixto de militares y policías estaba construyendo un puesto fronterizo y otras instalaciones de seguridad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su parte, Guinea sostuvo que los militares sierraleoneses cruzaron sin autorización al distrito de Kudaya, en la subprefectura de Sandenia, prefectura de Faranah (centro-sur de Guinea), donde instalaron una tienda de campaña e izaron su bandera nacional.

Tras esos hechos, el Ejército guineano procedió a detener a los 16 agentes y a incautar su equipo.

El conflicto generó preocupación por la seguridad en la frontera oriental sierraleonesa, especialmente en áreas cercanas a Yenga.

Sin embargo, el diálogo entre ambos gobiernos permitió rebajar la tensión y asegurar la liberación de los detenidos, calificada por Sierra Leona como resultado de una “rápida intervención diplomática”.