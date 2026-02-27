Líder del Partido Popular Europeo urge a la UE a aplicar provisionalmente pacto Mercosur

"Respeto a Uruguay y Argentina por ratificar con fuerza el acuerdo comercial con la UE. Allana el camino a una de las zonas económicas más grandes del mundo. Con todas las salvaguardias en marcha para proteger a nuestros agricultores, la Unión Europea debe seguirles y aplicar provisionalmente el acuerdo para que pueda comenzar el libre comercio", dijo Weber en sus redes sociales.

El acuerdo, firmado el pasado 17 de enero, crea una de las mayores zonas de libre comercio del mundo con un mercado integrado por más de 700 millones de personas, que representa alrededor del 30 % del Producto Interno Bruto (PIB) mundial y cerca del 35 % del comercio global.

Uruguay y Argentina se convirtieron este jueves en los primeros países del Mercosur en ratificar el tratado de libre comercio con la Unión Europea (UE) tras la aprobación definitiva en sus respectivos parlamentos, dando un paso clave para la entrada en vigor del histórico pacto firmado en enero después de 25 años de negociaciones.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, prevé una declaración sobre el acuerdo UE-Mercosur hoy.

El tratado regula el comercio de bienes y servicios entre ambos bloques. En el caso de los productos agrícolas -en los que los países del Mercosur son altamente competitivos- se liberalizará el 99 % de los intercambios, con eliminación inmediata de aranceles para numerosos bienes una vez que el acuerdo entre en vigor.