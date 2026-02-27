Ligera ventaja conservadora a una semana de comicios en "Land" alemán de Baden-Württemberg

Según el 'Politbarometer' difundido este viernes por la televisión pública ZDF, considerado uno de los sondeos más fiables del país, la CDU se sitúan en el 27 % en intención de voto, con dos puntos de ventaja sobre los Verdes, con el 25 %.

La ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) se coloca en tercer lugar, con el 19 %, seguida de lejos por el Partido Socialdemócrata (SPD), con el 9 %, según la encuesta realizada por el instituto demoscópico 'Forschungsgruppe Wahlen' entre el 23 y el 26 de febrero a 1.049 ciudadanos con derecho a voto seleccionados al azar.

Tanto el Partido Liberal (FDP) como La Izquierda se sitúan a la cola, con el 6 %, respectivamente, mientras el resto de partidos, de los cuales ninguna cuenta con al menos el 3 % de apoyos, suman conjuntamente el 8 %.

La opción más valorada es un gobierno como el actual, formado por verdes y CDU y liderado por los verdes, con un 45 % a favor y un 41 % en contra.

Le sigue en preferencia una coalición entre CDU y verdes liderada por la CDU, con un 41 % a favor y un 39 % en contra.

Sólo el 16 % estaría de acuerdo con una coalición entre CDU y AfD, frente a un 78 % que rechaza esta opción.

El candidato preferido a jefe del Gobierno de Baden-Württemberg es el ecologista Cem Özdemir, copresidente de su partido entre 2008 y 2018 y ministro de Agricultura entre diciembre de 2021 y mayo de 2025 en el Gobierno del socialdemócrata Olaf Scholz.

Fue también ministro de Investigación y Ciencia a partir de noviembre de 2024 con la salida del Ejecutivo de los liberales que llevaron a la ruptura de la coalición y la convocatoria de elecciones generales anticipadas.

En los comicios regionales celebradas en Baden-Württemberg hace cinco años, los verdes obtuvieron un resultado récord con un 32,6 % de los votos, mientras que la CDU cayó a un mínimo histórico, con un 24,1 %, y el SPD obtuvo el 11 %.