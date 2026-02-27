Los ganadores de los Premios Rey de España de Periodismo se anuncian hoy

Un jurado internacional, integrado por prestigiosos periodistas, eligió a dos finalistas en cada una de las seis categorías de los premios, dotados con 10.000 euros y a los que han concurrido en esta edición 230 candidaturas de una veintena de países.

Organizados por la Agencia EFE y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), estos premios reconocen anualmente desde 1983 la labor informativa de los profesionales del periodismo en lengua española y portuguesa de los Estados de la Comunidad Iberoamericana de Naciones y de aquellos con los que España mantiene vínculos de naturaleza histórica y relaciones culturales y de cooperación.

En la categoría de Periodismo Narrativo, a la que se presentaron 81 trabajos, los finalistas son "Asistolia: la muerte desde dentro", un pódcast de la Cadena SER (España), y "El Capitán y el Brazalete de Esmeraldas", otro pódcast coproducido por Peripecia (España) y La No Ficción (Colombia).

Para el premio de Periodismo Medioambiental fueron seleccionados entre 60 propuestas "Garimpos na Amazônia estimulam tráfico sexual na fronteira com a Guiana", de la plataforma digital Mongabay (Brasil), y "País de Incendiários", un pódcast de la revista digital Divergente (Portugal).

Se recibieron 36 trabajos para la categoría de Cooperación Internacional y Acción Humanitaria, y los finalistas fueron "Pueblos aislados encarnan la resistencia en la Amazonía", una serie de reportajes de GLOBO (Brasil), y "Río Bravo, el caudal de los mil migrantes muertos", una investigación transnacional de El Universal (México).

Por el galardón de Periodismo Cultural, al que concurrían 33 trabajos, compiten "Contracultura", del medio digital Contracorriente (Honduras), y "Tras las huellas perdidas de Emilia Ayarza", de la revista El Malpensante (Colombia).

Los finalistas a mejor Fotografía, categoría que recibió 10 propuestas, son "O Golpe", una imagen del expresidente brasileño Jair Bolsonaro publicada en O Estado de S.Paulo (Brasil), y "L´Horta Sud", captada por Óscar López Corral tras la dana que azotó Valencia (España) en octubre de 2024 y que causó 230 fallecidos.

Finalmente, de los 10 candidatos a mejor Medio de Comunicación de Iberoamérica los dos finalistas son "La Nación", uno de los diarios más tradicionales de Argentina, y "Aos Fatos", organización periodística brasileña con una trayectoria pionera en América Latina.

Estos galardones, patrocinados por Veolia, Iryo y RIU Hotels & Resorts, buscan la promoción del mejor periodismo en las dos grandes lenguas internacionales ibéricas, el español y el portugués.

La entrega de los premios, que incluyen una escultura del artista Joaquín Vaquero Turcios junto a los 10.000 euros, una cantidad a nivel de los Pulitzer, se realizará en un acto presidido por el rey de España, Felipe VI, en una fecha aún por determinar.