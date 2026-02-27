Los talibanes acusan a Pakistán de matar a 19 civiles y herir a 26 en los últimos ataques

"El régimen militar de Pakistán ha vuelto a atacar deliberadamente las residencias de civiles en Khost y Paktika, en el sureste de Afganistán, lo que ha provocado el martirio de 19 civiles y herido a otros 26", declaró este sábado el portavoz adjunto del Gobierno talibán, Hamdullah Fitrat, en un comunicado publicado en su cuenta de X.

A través de la misma red social, el portavoz compartió imágenes de niños fallecidos y añadió que "la mayoría de los mártires y heridos son niños y mujeres".

Horas antes, las fuerzas del Gobierno talibán anunciaron que lanzarían una nueva oleada de ataques contra posiciones paquistaníes en la Línea Durand, poco después de que Kabul hubiera ofrecido una resolución negociada a Islamabad.

Esta nueva ofensiva se produce en plena batalla de cifras sobre el balance real de víctimas y los puestos militares destruidos, tras más de 48 horas de escalada militar entre los dos países, que ha derivado en la declaración formal de guerra abierta por parte de Islamabad.

El núcleo de esta ruptura es el Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), los talibanes paquistaníes, una facción ideológicamente idéntica a los gobernantes de Kabul que ha disparado la violencia insurgente en suelo paquistaní un 70 % desde que sus aliados retomaron el poder en 2021.

La negativa de los talibanes afganos a enfrentarse a sus hermanos ideológicos paquistaníes ha empujado al mando militar de Islamabad a dar por agotada la vía del diálogo, optando por lanzar misiles directamente contra supuestos santuarios del TTP.

El actual estado de guerra entierra el acuerdo de seguridad firmado en Doha en octubre de 2025, dejando en papel mojado el compromiso internacional de tregua por el cual Kabul se comprometió a neutralizar a los grupos insurgentes que operan desde su territorio a cambio de que Islamabad detuviera sus bombardeos transfronterizos.