Los talibanes paquistaníes, principal fuente de tensión entre Pakistán y Afganistán

Pakistán justifica sus recientes bombardeos como una medida necesaria para neutralizar los refugios de este grupo en suelo afgano, al que señala como responsable de la desestabilización regional.

El TTP, conocido como los "talibanes paquistaníes", es en este momento el principal factor de desestabilización entre Pakistán y Afganistán, actuando como una organización paraguas que busca derrocar al Estado paquistaní para imponer la "sharia" o ley islámica.

Fundado en 2007 bajo el liderazgo de Baitullah Mehsud, muerto en un ataque de un dron estadounidense en 2009, el TTP nació tras las operaciones militares de Islamabad contra Al Qaeda en las antiguas Áreas Tribales bajo Administración Federal (FATA), hoy integradas en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa.

Según informes de las Naciones Unidas (ONU) de 2024, el grupo opera actualmente desde suelo afgano con una fuerza estimada de entre 6.000 y 6.500 combatientes.

Desde que Pakistán se convirtió en aliado de Estados Unidos en la "guerra contra el terrorismo" en 2001, la violencia insurgente ha causado más de 80.000 muertes en el país.

El TTP ha sido el principal ejecutor de esta ofensiva, recurriendo a atentados suicidas que han segado la vida de miles de civiles y miembros de las fuerzas de seguridad paquistaníes.

La ONU ha advertido repetidamente que el TTP utiliza Afganistán como base para lanzar ataques transfronterizos, una situación que ha provocado enfrentamientos directos entre ambos ejércitos y ha paralizado la economía regional.

De hecho, el comercio binacional se encuentra suspendido desde los choques fronterizos de octubre de 2025, afectando gravemente a Afganistán, que depende de las rutas paquistaníes para su salida al mar.

El TTP y los talibanes afganos son "primos hermanos" unidos por un cordón umbilical ideológico y étnico, ambos grupos comparten una interpretación rigorista de la ley islámica, pertenecen mayoritariamente a la etnia pastún y guardan una lealtad histórica al liderazgo espiritual del Emirato Islámico de Afganistán (como se denominan los talibanes).

Esta hermandad se forjó durante dos décadas de lucha contra la presencia de la OTAN, donde el TTP proporcionó refugio y combatientes a sus homólogos afganos, un vínculo de lealtad que aparentemente impide que el Gobierno de Kabul acepte las exigencias de Islamabad para desarmarlos o entregarlos.

Aunque comparten el rigorismo islámico, los talibanes afganos se rigen por un nacionalismo religioso centrado en gobernar y estabilizar su propio país, el TTP profesa una ideología de insurgencia similar a Al Qaeda, que prioriza la desestabilización del Estado paquistaní por encima de cualquier gestión territorial.