Los Verdes asestan un revés a Starmer al ganar una elección parcial inglesa

El escaño había quedado vacante el mes pasado cuando su diputado, el laborista Andrew Gwynne, dimitió por motivos de salud, tras lo cual se inició en el Partido Laborista una disputa interna sobre la designación de su candidato, después de que el alcalde de Manchester, el también laborista Andy Burnham, solicitara el permiso a su formación para presentarse, pero le fue denegado.

Según los resultados divulgados hoy tras los comicios de ayer, los Verdes consiguieron por primera vez ganar en una elección parcial y dejaron en tercer lugar a los laboristas de Starmer, mientras que la formación populista de derechas Reform UK se situó en segundo lugar.

La candidata del Partido Verde Hannah Spencer, que ha trabajado como fontanera, salió victoriosa con 14.980 votos, seguida de Matt Goodwin, de Reform UK, que obutvo un total de 10.578 apoyos; seguido de Angeliki Stogia, del Partido Laborista, con 9.364, una cifra ésta inferior a los 18.555 de las elecciones generales de 2024. La participación electoral fue del 47,5 %.

La candidata conservadora Charlotte Cadden recibió tan solo 706 votos, mientras que los Demócratas Liberales obtuvieron 653.

Con la victoria, Spencer, de 34 años, se convierte en la quinta diputada del Partido Verde en el Parlamento.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"No crecí queriendo ser política. Soy fontanera", dijo tras declararse su victoria. "No soy diferente a todos los habitantes de esta circunscripción. Trabajo duro. Eso es lo que hacemos", añadió.

El líder de los Verdes, Zack Polanski declaró: "Si vemos un cambio como este en las próximas elecciones generales, habrá una oleada de nuevos diputados verdes".

Este escaño había sido centro de atención de los medios el mes pasado por la decisión de Burnham de ser candidato.

El alcalde de Manchester es una figura en ascenso entre las filas laboristas y ha sido visto como posible aspirante al liderazgo del partido en caso de una salida de Starmer del poder, pero primero debe ser diputado en la Cámara de los Comunes.

Ante el rechazo de la ejecutiva del laborismo a la candidatura de Burnham, la formación colocó a Angeliki Stogia como candidata.