Merz dice que llevará a Trump pruebas de los éxitos de su política migratoria en Alemania

"En mi última o penúltima conversación telefónica con Donald Trump, le di esa cifra, le dijimos que la habíamos reducido en un 60 %", contó Merz en un acto electoral en el estado federado occidental de Hesse, al aludir a que su Gobierno redujo en 2025 un 60 % las llegadas de inmigrantes ilegales.

"¿Qué le parece un 60 %?", afirmó antes de insistir: "Señor presidente, hemos reducido las cifras en un 60 %".

En este punto Merz, en un alarde cómico, dijo en inglés imitando la forma de hablar de Trump: "I don't believe it" (en inglés: "no me lo creo").

"Volveré a reunirme con usted y se lo volveré a mostrar con gráficos", dijo el canciller, que generó aplausos y la hilaridad de los presentes en el acto de la CDU en la ciudad de Volkmarsen.

Merz se mostró orgulloso de la labor de su Ejecutivo, compuesto por una coalición de conservadores y socialdemócratas, y que este viernes aprobó en la Cámara Baja del Parlamento dos reformas para adaptar la legislación germana al pacto sobre la migración y asilo de la Unión Europea.

En la visita de la semana próxima de Merz a Trump está previsto una reunión entre ambos líderes donde se abordarán, principalmente, asuntos bilaterales y cuestiones internacionales como la guerra de Ucrania, según informó este viernes el portavoz del canciller, Sebastian Hille.

"Entre los asuntos que se tratarán en la reunión bilateral se encuentran cuestiones económicas y de seguridad, la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y la situación en Oriente Medio", precisó Hille.

Se trata de la segunda visita que Merz hace a Trump en la Casa Blanca tras el encuentro que ambos mantuvieron allí en junio pasado, que en esta ocasión llegará en un momento de particular tensión comercial entre Estados Unidos y Europa.

El Parlamento Europeo suspendió esta semana el acuerdo comercial de la UE con EE.UU. hasta que Washington aclare si cumplirá el pacto alcanzado con Bruselas el pasado verano.

Esa suspensión se produjo tras la sentencia del Tribunal Supremo estadounidense que invalidó la base legal de los aranceles impuestos desde el retorno de Trump al Gobierno.