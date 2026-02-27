México logra récord Guinness de la camiseta de fútbol humana más grande del mundo

El logro se realizó en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (sur), dentro del estadio Víctor Manuel Reyna, donde 4.757 personas participaron para dar forma a una playera monumental de 48 metros de ancho —incluidas las mangas— y 35,5 metros de alto, convirtiéndose en la más grande del mundo en su tipo.

La Secretaría de Turismo indicó en un comunicado que la figura integró la representación de las 32 entidades federativas, identificadas mediante banderines, como un símbolo de unidad nacional en el camino hacia 2026.

La secretaria de Turismo de México, Josefina Rodríguez Zamora, subrayó que el récord forma parte del Mundial Social, una estrategia que busca involucrar a la población en actividades deportivas, culturales y comunitarias con miras al torneo.

“Con el Mundial Social buscamos realizar actividades deportivas, culturales, gastronómicas y sociales dirigidas tanto a las y los mexicanos como a los visitantes internacionales. Queremos que el Mundial 2026 se viva en cada comunidad y que el legado sea social, cultural y turístico”, expresó.

La dependencia señaló que la iniciativa convocó a miles de personas que, de manera organizada, conformaron la figura humana de gran escala representando una camiseta, en un ejercicio colectivo que combinó organización, identidad y entusiasmo social, según la nota.

El Gobierno de México prevé que este sea el primero de tres récords dentro de la misma agenda.

El segundo reto, programado para el domingo 15 de marzo en la Ciudad de México, buscará realizar la clase de fútbol más grande del mundo.

El tercero se prevé para finales de mayo en Baja California Sur y consistirá en un mural monumental con talento urbano local.

Rodríguez Zamora sostuvo que estas acciones fortalecen el posicionamiento de México como destino anfitrión de eventos de gran escala, generan proyección mediática internacional y contribuyen a dinamizar la actividad turística, además de promover la cohesión social y activar la economía local.