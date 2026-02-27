México registra un déficit comercial de 6.481 millones de dólares en enero

El Inegi recordó que el déficit de enero está por encima de la cifra también negativa de 4.558 millones de dólares del mismo mes de 2025 y se registró después del superávit de 2.430 millones de dólares de diciembre pasado.

El cambio mensual “se originó de la disminución en el saldo de la balanza de productos no petroleros “ y “de un menor déficit de la balanza de productos petroleros”, apuntó el organismo autónomo en su reporte.

Además del incremento del déficit, las exportaciones totales aumentaron un 8,1 % interanual en enero hasta los 48.007 millones de dólares, según precisó el organismo con base en cifras originales.

Las ventas petroleras cayeron un 33,5 % interanual al situarse en 1.110,6 millones de dólares.

Mientras que las no petroleras se elevaron un 9,8 % hasta los 46.897,2 millones de dólares.

"Al interior de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos incrementaron 7,9 % a tasa anual y las canalizadas al resto del mundo, 19,6 %", ahondó el Inegi.

Asimismo, las importaciones aumentaron un 9,8 % hasta los 54.489 millones de dólares.

Las compras petroleras se contrajeron un 21,3 % año contra año, al ubicarse en 3.324,7 millones de dólares.

Mientras que las no petroleras crecieron un 12,7 % al sumar 51.164,1 millones de dólares.

México logró un superávit comercial en 2025, cuando reportó una balanza positiva de 771 millones de dólares, contrario al dato negativo de 8.212 millones de dólares de 2024.

El país cerró 2025 con una balanza comercial fortalecida por su sector manufacturero, en un contexto de menor dependencia del petróleo y mayor diversificación de mercados.

México se ha afianzado al T-MEC para impulsar el crecimiento de su economía, de la que una cuarta parte depende de exportaciones a Estados Unidos, por lo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial pronosticaron una recesión para México ante los aranceles de Donald Trump, que logró esquivar.