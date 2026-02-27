Muere un civil ruso tras un ataque de dron ucraniano contra un taller automotriz en Kursk

"Un dron enemigo atacó un taller automotriz en el distrito de Seimsk. Por desgracia un hombre murió, un empleado de 25 años del taller", escribió en su cuenta de Telegram.

Tras expresar sus condolencias a la víctima y prometer ayuda a la familia, Jinshtéin indicó que "otros tres hombres, incluyendo a dos clientes del taller fueron heridos por las esquirlas".

"Les ofrecieron ayuda médica de urgencia y fueron ingresados en el Hospital Regional de Kursk", añadió.

Diez días atrás, otro civil murió en Kursk tras el ataque de un dron ucraniano contra el vehículo en el que viajaba.

Solo el año pasado los ataques ucranianos en Kursk, escenario de una incursión de las fuerzas de Kiev entre 2024 y 2025, provocaron la muerte de más de 60 civiles y heridas en casi 350.