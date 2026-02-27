"Nada justifica la asfixia de una población entera", dice ONU DDHH por sanciones a Cuba

"En Cuba, la larga crisis económica se ha visto agravada por las recientes restricciones de EE.UU. al acceso al combustible, que han empujado al país al borde del colapso", dijo Türk en la 61ª sesión del Consejo de Derechos Humanos.

El alto comisionado mencionó que en la isla "niños con cáncer están muriendo sin medicamentos ni tratamiento" y que "las mujeres embarazadas luchan por conseguir la comida y la atención que necesitan".

"Sean cuales sean los objetivos de estas sanciones y aranceles, nada puede justificar la asfixia de una población entera", zanjó Türk.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU ya señaló hace unos días que el bloqueo estadounidense incumple la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional, además de provocar el "desmantelamiento" del sistema de alimentación, de sanidad y de suministro de agua en la isla.

A principios de esta semana EE.UU. dio dos pasos para quitar un poco de presión a su bloqueo petrolero a Cuba facilitando la exportación de petróleo y derivados por parte de empresas estadounidenses a miembros del sector privado en la isla.