No es un ataque del Ejército mexicano contra el Cartel Jalisco, es Sinaloa en 2023

Perfiles en redes sociales como Facebook o Instagram comparten un video en el que se observa cómo una patrulla con militares a bordo intercepta un vehículo, acompañado de mensajes que aseguran que fue grabado durante la jornada de violencia vivida en México tras el operativo militar que acabó con la vida de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

"Siguen llegando imágenes del accionar de tropas del Ejército Mexicano contra los Jaliscos (sic)", señala un usuario que difunde las imágenes.

HECHOS: La secuencia difundida en redes sociales fue grabada en abril de 2023, según lo prueban diferentes búsquedas inversas de imagen en Google y publicaciones de medios locales, que atribuyen el video a una persecución de las autoridades mexicanas contra presuntos civiles armados en Culiacán, Sinaloa.

En primer lugar, una búsqueda inversa de imágenes condujo a una publicación en X del pasado 6 de abril de 2023 de la periodista mexicana Azucena Uresti, en la que aparecen dos videos idénticos al compartido en redes sociales, aunque en versiones más extensas.

"Patrulla militar impacta camioneta tras presunta persecución en Sinaloa", informó Uresti, quien además señaló que los hechos sucedieron en la sindicatura de Quilá, cuando militares realizaban recorridos de proximidad como parte de un operativo de Semana Santa.

Una búsqueda en Google con las palabras clave 'camioneta militar', 'Quilá' y 'Sinaloa 2023' localizó publicaciones de medios nacionales como Milenio o Red Michoacán en las que se comparte la misma secuencia y se informa sobre la persecución, que tuvo lugar el 5 de abril de ese año.

Según estos reportes, miembros del Ejército persiguieron a los sujetos que presuntamente estaban armados y, tras el choque de vehículos, sometieron a los ocupantes de la camioneta impactada.

La muerte de El Mencho y la jornada de violencia registrada posteriormente en México, en la que fallecieron 25 miembros de la Guardia Nacional y más de 30 integrantes del crimen organizado, propiciaron la difusión de múltiples contenidos desinformadores, como videos de falsas capturas de criminales o fotografías de incendios creadas con Inteligencia Artificial (IA) para amplificar el caos.

EFE Verifica desmintió recientemente un supuesto audio en el que el narcotraficante culpaba de su caída a una modelo y unas imágenes de disturbios en Nepal que falsamente habían sido adjudicadas a la ola de violencia que ha tenido lugar en el país.

En conclusión, no es cierto que un video que muestra un choque entre una patrulla militar y un vehículo particular se haya grabado tras la muerte de El Mencho. En realidad, las imágenes se grabaron en 2023 y corresponden a una persecución de militares contra civiles armados en Sinaloa.