Noboa aclara que nueva ley permite retiro de material pétreo de Galápagos pero no minería

"Nuestros opositores salieron ahora con el máximo cuento: vamos a abrir las Galápagos a la minería privada y de yapa (extra) me van a mí encamando que yo soy minero también privado", comentó en una entrevista con radio Centro.

Fue tajante en aclarar que en la ley, aprobada el jueves con 77 votos, "se prohíbe determinantemente, se prohíbe que exista cualquier tipo de actividad minera en el Parque Nacional Galápagos, que ocupa el 97 % del territorio".

"En el 3 % restante del territorio, que no es Parque Nacional Galápagos, se autoriza solo el retiro de material pétreo, no se permite minería ni metálica ni de ningún tipo de minería que puede contaminar", subrayó.

Además, recordó que hay tratados internacionales "que protegen al Parque Nacional Galápagos, que no los podemos violar".

El archipiélago de Galápagos, que se encuentra a unos mil kilómetros al oeste de las costas continentales de Ecuador, está declarado desde 1978 como Patrimonio Natural de la humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su alta biodiversidad, el archipiélago de Galápagos está considerado como un laboratorio natural que inspiró al científico británico Charles Darwin a desarrollar en el siglo XIX su teoría de la evolución y selección natural de las especies.