Öcalan (PKK) pide a Turquía leyes para fundamentar proceso de paz con la guerrilla kurda

"Queremos cerrar la época de políticas basadas en la violencia y abrir un proceso basado en la sociedad democrática y el imperio de la ley, y pedimos a todos los sectores asumir sus responsabilidades en este sentido", escribió Öcalan en un manifiesto.

"La transición hacia una integración democrática (del PKK) requiere leyes de paz", insistió el exguerrillero en el texto, leído ante la prensa por una diputada del partido DEM, que representa a la izquierda prokurda.

Este llamamiento se produce en el primer aniversario de la carta abierta de Öcalan en la que pidió al Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK) dejar las armas y disolverse.

En julio pasado, un grupo de guerrilleros escenificó en Irak una quema simbólica de armas y el Parlamento turco empezó a preparar un informe para recomendar los próximos pasos en el camino de la reconciliación con el PKK, que la ley aún considera "terrorista".

El informe se presentó la semana pasada, pero no contiene aún propuestas concretas para leyes que permitan la reintegración de los antiguos guerrilleros en la sociedad turca.

"Tomamos como base una solución legal enmarcada en políticas democráticas. Necesitamos un proceso que abra espacio a una sociedad democrática y que establezca sólidas garantías legales para ello", dijo Öcalan, de 76 años.

El líder encarcelado del PKK agregó que su llamamiento abarca todo Oriente Próximo, en alusión al conflicto con los kurdos de la vecina Siria, aunque en cuanto a Turquía subrayó: "No puede haber turcos sin kurdos, ni kurdos sin turcos".