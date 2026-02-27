OCDE: la industria de semiconductores de México tiene un "futuro prometedor"

En la presentación del informe Promoviendo el Desarrollo del Ecosistema de Semiconductores en México, Cormann dijo que el país debe "aprovechar al máximo estas oportunidades" y el informe de la OCDE ofrece recomendaciones prácticas basadas en evidencia que "ayudaran a México a traer inversión, fomentar la innovación y desarrollar talento".

El reporte señala que México cuenta con una "base relevante" para el desarrollo de su ecosistema de semiconductores, "sustentada en su apertura comercial, su cercanía geográfica con el principal mercado mundial" (Estados Unidos), además de "una fuerza laboral amplia y experimentada", así como la existencia de centros de investigación y capacidades en diseño y en etapas de ensamble, prueba y empaquetado.

También afirma que el país "alberga sectores intensivos en el uso de semiconductores" —como el automotriz, la electrónica y los centros de datos— que pueden detonar una mayor demanda y encadenamientos productivos.

Cormann indicó que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) apoyará al país en sus esfuerzos por "expandir la industria de semiconductores, avanzar hacia segmentos de mayor valor agregado y generar beneficios tangibles para el pueblo de México".

El reporte también incluye algunas recomendaciones de política pública como alinear los programas de educación superior y formación técnica con las necesidades reales de la industria, la conveniencia de impulsar una mayor participación de las mujeres y promover la circulación de talento para mitigar la fuga de capacidades.

Y señala que México puede avanzar hacia un "posicionamiento más sólido y de mayor valor agregado en la cadena global de semiconductores "si consolida una visión estratégica de largo plazo", fortalece la coordinación institucional y prioriza inversiones en talento, innovación e infraestructura crítica, manteniendo un enfoque pragmático y consistente con las restricciones fiscales existentes.

El subsecretario de Industria y Comercio, de la Secretaria de Economía de México, Vidal Llerenas, destacó que el estudio sobre semiconductores es parte de la estrategia que muestra que el país "puede participar de esta cadena ahora muy concentrada" y tiene "ventajas para hacerlo porque ya existe una industria", se ha "trabajado en el tema de capacitación", pero se debe "tener una estrategia y mantener las redes que se han construido".

El último estudio económico de la OCDE sobre México prevé que el PIB crezca un 1,4 % en 2026 y un 1,7 % en 2027, frente al 0,7 % registrado en 2025. Además, las previsiones indican que la inflación disminuirá hasta el 3,6 % en 2026 y el 3,2 % en 2027, un nivel cercano al punto medio del rango objetivo del banco central, situado en el 3 %.

A finales de septiembre de 2025, México y Estados Unidos destacaron la necesidad de impulsar la integración en semiconductores para ser más "eficientes" y "traer la manufactura de vuelta a casa" ante la creciente competencia de Asia.