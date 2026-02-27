ONU destaca avances en derechos humanos en Guatemala, pero alerta de unos 1.500 ataques

Según publicó en sus cuentas oficiales OACNUDH Guatemala, al presentar el informe anual ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, la subsecretaria general de la ONU, Ilze Brands Kehris, reconoció el compromiso del Gobierno guatemalteco con el respeto a las garantías fundamentales.

El reporte resalta una voluntad de cambio en el discurso oficial, aunque subraya que la criminalización, las intimidaciones y las amenazas siguen siendo las principales formas de agresión.

"Persisten retos importantes en la lucha contra la impunidad y en la garantía de un espacio democrático seguro", señala el documento, que hace especial énfasis en la vulnerabilidad de las mujeres y los pueblos indígenas.

La ONU documentó una alarmante cifra de violencia de género, con 26.351 casos registrados por el Ministerio Público (Fiscalía) a finales de año, incluyendo 623 posibles feminicidios.

Un punto neurálgico del informe es la importancia de garantizar la transparencia y objetividad en la renovación de las altas cortes e instituciones clave de poder en Guatemala durante 2026.

Según OACNUDH Guatemala, estos procesos deben ajustarse a los estándares internacionales para asegurar la independencia judicial y el Estado de derecho.

Guatemala vive una férrea pugna por el control del poder judicial, en un proceso compuesto para varias elecciones y nominaciones que resulta trascendental para el combate a la corrupción en el país centroamericano e incluye la renovación de cargos estratégicos en el sistema de justicia y el ente electoral.

El organismo internacional instó también a las autoridades a redoblar esfuerzos en el desarrollo humano sostenible e inclusivo, mientras recordaba que la protección de quienes defienden los derechos humanos es esencial para la salud democrática del país.

"Es fundamental avanzar hacia la adopción de medidas de prevención y protección más sólidas y sostenibles", concluye el informe, que también hace un llamado a la comunidad internacional para mantener el apoyo político y financiero a las organizaciones civiles en Guatemala.