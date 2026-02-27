Países del Caricom expresan apoyo a Cuba ante su crisis y se ofrecen a colaborar con EEUU

"Consciente de nuestra relación tan cercana con Cuba y Estados Unidos" y "por la forma en que la región puede verse afectada negativamente", el Caricom "está dispuesto a participar de cualquier manera que pueda beneficiar al pueblo cubano mientras la zona se mantiene estable", indicó el grupo en un comunicado.

El Caricom se reunió el pasado miércoles con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, durante la conferencia anual del organismo celebrada en San Cristóbal y Nieves.

Por su parte, el coordinador residente de la ONU en Cuba, Francisco Pichón, pidió ayer, jueves, al Gobierno de Estados Unidos una "excepción humanitaria" para enviar petróleo y ayuda a la isla tras alertar de que las consecuencias del bloqueo se "agravan cada día más".

"Es necesario negociar con EE.UU. una excepción humanitaria para el petróleo. Tengo entendido que se están realizando esfuerzos en ese sentido", aseguró Pichón en una rueda de prensa del portavoz del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, en la que compareció virtualmente desde La Habana.

"Es la única manera de evitar una crisis humanitaria con consecuencias más graves", añadió.

El coordinador en el terreno aseguró que tras casi un mes de la orden ejecutiva del presidente estadounidense, Donald Trump, para recrudecer el bloqueo de combustible a Cuba, la situación ha pasado de provocar una escasez "temporal" a algo "sistemático" que se ha convertido "en el principal multiplicador de riesgos humanitarios".

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU señaló hace unos días que el bloqueo de Estados Unidos incumple la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional y causa el "desmantelamiento" del sistema de alimentación, de sanidad y de suministro de agua.

Ante ello, el Caricom aseguró que sus miembros trabajan en equipo para construir un Caribe y Estados Unidos "más próspero, fuerte y seguro".

Asimismo, el organismo caribeño y el Gobierno estadounidense acordaron crear un marco operativo apropiado para apoyar las necesidades y los intereses entre ambas partes.

Dicho marco operativo, debe, según acordaron, tener un programa estructurado migratorio, de cooperación de seguridad, intercambio e inversión, recuperación de desastres, desarrollo humano y asistencia técnica.

Los miembros de la Caricom son Antigua y Barbuda, Barbados, Bahamas, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago.