Pekín patrulla el mar de China Meridional y acusa a Filipinas de "perturbar" la zona

El Comando del Teatro de Operaciones Sur señaló en un comunicado difundido este viernes en su cuenta oficial de WeChat -semejante a WhatsApp, censurado en China- que sus fuerzas "salvaguardarán resueltamente" la soberanía territorial y los "derechos e intereses marítimos" de China, y reiteró que mantendrá la estabilidad en la zona.

El portavoz del organismo, el coronel superior de la Armada Zhai Shichen, afirmó que la parte filipina ha recurrido a "países externos" para organizar patrullas, una fórmula que China emplea para aludir, entre otros, a Estados Unidos y sus socios en la región.

En las últimas semanas, el Ejército chino ha informado de patrullas y despliegues de vigilancia en el mar de China Meridional y ha vinculado estos movimientos al aumento de la cooperación de defensa entre Manila y Washington y a ejercicios y navegaciones conjuntas con otros países como Australia en áreas disputadas.

China reclama la soberanía sobre la práctica totalidad del mar de China Meridional, una región estratégica por la que transita cerca del 30 % del comercio marítimo mundial y que alberga importantes caladeros y potenciales reservas de hidrocarburos, frente a las reivindicaciones de Filipinas, Vietnam, Malasia y otros países ribereños.

En 2016, la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya falló a favor de Filipinas en una causa sobre varias de las zonas en disputa, una sentencia que Pekín rechaza y no reconoce.

Desde la llegada al poder del presidente filipino Ferdinand Marcos Jr. en 2022, Manila intensificó su cooperación en materia de defensa con Estados Unidos, un giro que ha coincidido con un aumento de los roces con China en estas aguas.