Perú recibió 5.368 millones de dólares en remesas durante 2025

El total de las remesas del año pasado fue superior en 11,7 % al de 2024, al alcanzar 434 millones de dólares más, aunque durante ambos años su equivalencia en porcentaje de PIB fue similar.

Además de los 4.934 millones de dólares de 2024, las remesas que recibió Perú llegaron a 4.447 millones de dólares en 2023, 3.711 millones de dólares en 2022, 3.608 millones de dólares en 2021 y 2.907 millones de dólares en 2020.

En términos trimestrales, los envíos de peruanos en el exterior sumaron 1.428 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2025, un monto superior en 150 millones de dólares a las del mismo período de 2024.

Durante el primer trimestre de 2025 llegaron a 1.255 millones de dólares, las del segundo fueron 1.341 millones de dólares y las del tercer trimestre alcanzaron los 1.343 millones de dólares.

El BCRP detalló que Estados Unidos se mantuvo como el principal origen de las remesas hacia Perú.