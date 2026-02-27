Petro asistirá al funeral del activista Jesse Jackson el próximo 7 de marzo en Chicago

"Iré a Chicago este 7 de marzo al funeral del reverendo Jessie (sic) Jackson, excandidato presidencial, gran luchador por los derechos civiles de los afroamericanos", afirmó el mandatario en X sobre este viaje, en vísperas de las elecciones legislativas del 8 de marzo en Colombia.

El mandatario no explicó cómo viajará a Chicago, ya que el Gobierno estadounidense le retiró el visado en septiembre pasado y este mes le expidió un permiso de cinco días para que pudiera asistir a la reunión con el presidente estadounidense, Donald Trump, que tuvo lugar el 3 de febrero en la Casa Blanca.

Petro destacó su cercanía con el congresista demócrata Gregory Meeks, aliado político de Jackson y actual representante por el estado de Nueva York, a quien calificó como su "amigo y compañero en varias luchas comunes", y a quien conoció hace más de diez años por presentación del excanciller colombiano Luis Gilberto Murillo.

En su mensaje, el presidente también felicitó al embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, por su trabajo en la reconstrucción de apoyos a comunidades étnicas y en el fortalecimiento de las relaciones con aliados en el Congreso estadounidense.

Jackson (1941-2026), quien fue un estrecho colaborador de Martin Luther King Jr. y dos veces candidato a la Presidencia de Estados Unidos, murió el 17 de febrero tras sufrir una enfermedad neurodegenerativa conocida como parálisis supranuclear progresiva (PSP).

Las honras fúnebres comenzaron esta semana en Chicago con actos públicos organizados por su familia y su organización Rainbow PUSH Coalition, y continuarán en Carolina del Sur y Washington antes del funeral principal previsto en esa ciudad del estado de Illinois.