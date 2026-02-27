Policía de Ecuador decomisa 1,4 toneladas de clorhidrato de cocaína en provincia costera

El decomiso tuvo lugar en el marco del operativo denominado 'Zafiro', en el que se allanó un inmueble donde se encontraron 1.440 paquetes de cocaína, que presuntamente pretendían ser distribuidas en distintos puntos del país, indicó el ministro del Interior, John Reimberg, en redes sociales.

Anotó que la droga decomisada está valorada en 3,2 millones de dólares en el mercado nacional y apuntó que tres personas fueron capturadas por este delito y puestas a órdenes de la justicia.

Los ciudadanos han sido identificados como Carlos Omar N.C., de 48 años de edad, Michael David P.G. (23) y Jorge Albán G.C., de 43 años de edad.

Por otra parte, Reimberg informó también de la operación denominada 'Jaspe' en la que la Policía Nacional decomisó en el mar 637,8 kilos de clorhidrato de cocaína.

"El operativo se ejecutó cerca de las aguas internacionales donde 643 paquetes de clorhidrato de cocaína fueron incautados y trasladados a un puerto de Costa Rica para que la sustancia pueda ser judicializada por la Policía Nacional del Ecuador", indicó.

Añadió que ese cargamento (637,8 kilogramos) está valorado en 1,4 millones de dólares en el mercado nacional.

Ecuador está considerado como el tercer país del mundo que más drogas decomisa tras Colombia y Estados Unidos, con 200 toneladas anuales en desde 2021 y un récord histórico de cerca de 300 toneladas en 2024.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, y con varios puertos en sus costas, como el de Guayaquil, y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.