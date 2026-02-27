Puerto Rico registra 732 muertes violentas en 2025 y un promedio de 61 fallecidos al mes

De acuerdo al Sistema de Notificación de Muertes Violentas de Puerto Rico (PRVDRS, en inglés), adscrito al Instituto, los meses de mayor incidencia fueron enero, con 74 fallecidos; junio con 77 y agosto con 71, lo que representa que se reportaron decesos en el 83 % de los días del año.

Estas 732 muertes fueron desglosadas con 471 asesinatos, es decir el 64,3 %, 204 suicidios que representan el 27,9 % y muertes por otras circunstancias, en 57 casos, que equivalen al 7,8 %.

Puerto Rico tiene una de las tasas de homicidios más altas entre las jurisdicciones de Estados Unidos. En 2025, se registraron más de 471 asesinatos, la mayoría de ellos por ajustes de cuentas ligados al narcotráfico.

De estos homicidios se llevaron a acabo con armas de fuego, el 93 % de las víctimas fueron hombres de entre 20 y 39 años.

En cuanto a los suicidios, el 55,6 % ocurrió en personas de 40 a 59 años, mostrando un aumento respecto a años anteriores.

Las áreas policiacas de San Juan y Caguas, en el norte de Puerto Rico, y Guayama, en el sur, presentaron las tasas más altas de muertes violentas por cada 100.000 habitantes.