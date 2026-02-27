Relator ONU para Afganistán pide calma en un conflicto que puede agravar tensión regional

"Toda la región está extremadamente tensa, no es ningún secreto la inestabilidad que existe también en la frontera de Afganistán con Irán, y por ello es importante que se muestre contención en toda la zona", subrayó en rueda de prensa.

"Afganistán, en cierto modo, está atrapado en medio, y sin duda la forma en que sus autoridades la gobiernan genera preocupación, pero también juegan un papel tensiones geopolíticas que pueden desbordarse, y quien suele sufrir en estos casos son los civiles", comentó.

Bennett se mostró especialmente preocupado por el impacto que un conflicto prolongado podría tener para el flujo de refugiados y desplazados, después de que sólo en 2025, 2,7 millones de afganos regresaran a su país desde Irán y Pakistán, muchos de ellos transferidos a la fuerza, algo que él y otros expertos de la ONU han condenado en repetidas ocasiones.

"Recientemente estuve en Pakistán y hablé con afganos allí que temen enormemente por su futuro, creen que regresar a su país supondrá no solo una vida en la pobreza, sino que, para ciertos grupos como activistas, periodistas o exmiembros de las fuerzas de seguridad supone un riesgo real de represalias", comentó.

La violencia entre Afganistán y Pakistán "no ayuda" a la grave situación humanitaria de los afganos, por lo que "confiamos en que prevalezca la sensatez y terceros actores, incluidas las Naciones Undias, sean escuchados", subrayó.

Bennett presentó ante el Consejo de Derechos Humanos un informe sobre las graves dificultades que mujeres y niñas enfrentan en materia sanitaria en Afganistán, donde desde 2024 tienen vetado el acceso a estudios médicos y, al mismo tiempo, no pueden ser atendidas por hombres.

"Los talibanes están restringiendo de forma sistemática el acceso a la sanidad para las mujeres y niñas mediante políticas opresivas de género" que "prueban que las autoridades están cometiendo crímenes contra la humanidad", aseguró.

Bennett también alertó sobre nuevas leyes del régimen talibán en teoría dirigidas a luchar contra la violencia contra las mujeres por parte de maridos y familiares que en realidad no contemplan penas contra los agresores a menos que haya indicios de violencia graves, como huesos rotos o hematomas.

Una legislación así "es realmente impensable en pleno siglo XXI", condenó el relator, quien también recordó que los talibanes incluso están impidiendo a cientos de mujeres que trabajaban para Naciones Unidas en territorio afgano el acceso a sus lugares de trabajo.