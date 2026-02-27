Suben a dos los muertos y a 29 los heridos por ataques israelíes contra el este del Líbano

"Los bombardeos de ayer (jueves) contra el Valle de la Bekaa causaron la muerte de dos personas, incluido un niño sirio y una mujer que falleció más tarde a causa de sus heridas, además de heridas a otras 29", explicó el departamento gubernamental en un breve comunicado.

Tras los ataques, ocurridos a última hora del jueves en diferentes áreas de la región, el Centro de Operaciones de Emergencia ya había anunciado la muerte de un menor sirio de 16 años, al que este viernes se sumó una segunda víctima mortal que hasta ahora permanecía herida de gravedad.

Según la nota, entre los heridos hay también nueve menores.

El Ejército israelí aseguró haber tenido como objetivo un total de ocho instalaciones militares pertenecientes a las Fuerzas Radwan, el cuerpo de élite del grupo chií libanés Hizbulá.

El Valle de la Bekaa ya fue alcanzado por una serie de acciones del mismo tipo hace una semana, cuando perdieron la vida diez personas y otras 25 resultaron heridas, casi todas en un edificio donde se encontraban varios integrantes del movimiento chií, entre ellos un comandante.

Todo ello tiene lugar mientras el Gobierno libanés busca garantías de que Hizbulá no intervendrá en favor de su aliado Irán en caso de ataque estadounidense, lo que podría llevar a Israel a bombardear infraestructura en el Líbano, según advirtió este miércoles el ministro de Exteriores, Yusef Rayyi.