Susan Sarandon, emocionada por la "lucidez" de España, ve a Sánchez en "el lado correcto"

"Cuando vemos vuestra lucidez moral esto significa mucho para nosotros" en EE.UU., dijo con la voz quebrada la actriz estadounidense de 79 años en un encuentro este viernes con los medios de comunicación con motivo del premio que recibirá el sábado en la 40 edición de la gala de los Goya, los premios más importantes del cine español.

"Vengo de un lugar donde hay censura y represión, ver a un país con la posición de España es importante para la gente de EE.UU. Te sientes menos solo", insisti la actriz, vestida con traje blanco de chaqueta y con una insignia de apoyo a Palestina en forma de una mano roja en la solapa.

Sarandon criticó la situación política en EE.UU. y la contrapuso a la de España, un país donde es posible alzar la voz ante los problemas internacionales, como hacen también actores como Javier Bardem, citó.

"Es indescriptible lo importante que es para quienes lo estamos intentando en un ambiente tan difícil, ver esa fuerza y ​​claridad moral, lo mucho que significa para nosotros", señaló Sarandon, para quien "ver a España, al presidente, lo que dice y el apoyo que brinda a Gaza (...) te hace sentir que hay esperanza", añadió entre lágrimas.

Para la intérprete, "el silencio es muy peligroso, deberíamos poder decir lo que pensamos sin que nos amenacen con no volver a trabajar jamás", y recordó que sus palabras en defensa de los derechos del pueblo palestino provocaron que la principal agencia de representación de Hollywood, United Talent Agency, rompiera su contrato con ella.

Además, para Sarandon "es un mito que Hollywood sea de izquierdas", puesto que es una industria que en realidad no apoya ni protesta "cuando las cosas se hacen difíciles", y esto ocurre a pesar de que a su juicio "todas las películas son políticas".

"O bien refuerzan el statu quo o lo cuestionan", dijo la protagonista de 'Thelma y Louise', 'Pena de muerte' o 'Atlantic City', que se mostró en contra de la decisión de la Berlinale de intentar mantener una postura neutral respecto al conflicto palestino.

Sarandon aseguró que para ella los momentos más felices los ha vivido junto a su familia y a continuación como actriz, no como activista, lo cual no le ha impedido ser una presencia constante en los lugares donde sentía que tenía la obligación moral de estar.

"No tengo elección con el activismo, creo que es necesario cuando la gente no tiene una voz, es mi responsabilidad darle una voz", zanjó.