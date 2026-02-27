Suspenden al superintendente escolar de Los Ángeles tras allanamiento del FBI

Tras una reunión que se extendió por dos días, la junta del LAUSD optó por poner en licencia administrativa indefinida al superintendente, que no había tenido ningún traspié en sus cuatro años de liderar las escuelas angelinas, con buenos resultados.

Ciaran McEvoy, portavoz de la fiscalía federal en Los Ángeles, confirmó a EFE que las autoridades habían ejecutando una orden de registro aprobada por un juez en el domicilio de Carvalho, así como en la sede del LAUSD, pero se negó a ahondar sobre el caso.

Según fuentes citadas por el periódico Los Ángeles Times, la investigación involucra a AllHere, una empresa de inteligencia artificial fallida cuya fundadora fue acusada de fraude en 2024.

AllHere firmó "un contrato multimillonario" con el LAUSD para ayudar a desarrollar un chatbot para brindar apoyo académico, que no se implementó porque la empresa se declaró en quiebra.

El FBI no ha hecho ninguna acusación contra Carvalho que asumió las riendas del LAUSD en febrero de 2022, con el reto de regresar a los estudiantes después del cierre de las escuelas en la pandemia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También ha sido una figura sobresaliente en la lucha contra la presencia de los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en las escuelas.

Su amplia experiencia en el ámbito educativo, su capacidad para gestionar crisis y su historia como inmigrante hispanohablante lo han acercado a las escuelas de Los Ángeles, que atienden a cerca de medio millón de estudiantes, en su mayoría de origen hispano.

Bajo su mandato los estudiantes de Los Ángeles aumentaron el año pasado puntuaciones en matemáticas e inglés.

Carvalho dirigió anteriormente las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade donde su trabajo fue reconocido por su labor.