Tini Stoessel llevará a España su gira FUTTTURA TOUR en 2027

Tras el lanzamiento en 2024 de su último álbum, 'Un mechón de pelo' y la publicación de su versión en directo, Tini se embarcó en su FUTTTURA TOUR, que considera la gira más ambiciosa de su carrera.

Ese mismo año colaboró con la banda británica Coldplay en la canción 'We pray'.

La argentina, intérprete de éxitos como 'Miénteme', 'La_Original.mp3', 'Cupido' o 'Universidad', ha llenado hasta en nueve ocasiones Tecnópolis, uno de los recintos más grandes de su país natal, vendiendo más de 300.000 tickets.

La gira internacional pasará por grandes estadios de Latinoamérica, con fechas ya conocidas en Chile, Uruguay y Perú, además de sumar cuatro nuevos conciertos en las ciudades argentinas de Córdoba, Tucumán, Rosario y Salta.

Tini ya visitó España en 2021, 2022 y 2023 con su Tini Tour, que le llevó a plazas como el Movistar Arena, en Madrid, y el Palau San Jordi de Barcelona, además de participar en varios festivales.