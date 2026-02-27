Tres empresas dragadoras internacionales postulan a licitación de la hidrovía en Argentina

"Con un fuerte respaldo de los distintos sectores productivos y las provincias, se recibieron un total de tres propuestas presentadas por las principales empresas dragadoras del mundo: Jan De Nul NV, DEME y DTA Engenharia", informó la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, dependiente del Ministerio de Economía, en un comunicado.

Argentina presentó en noviembre de 2024 una licitación para adjudicar por 30 años a un operador privado la concesión por peaje de la hidrovía, que fue otorgada el 12 de febrero de 2025, después de que solo se presentara la oferta del grupo DEME, a quien el Gobierno acusó en ese entonces de intentar sabotear la licitación.

Durante el proceso hubo acusaciones sobre el supuesto direccionamiento de la licitación por parte del Gobierno en favor de la firma belga Jan de Nul, a cargo actualmente del dragado de la hidrovía, clave para la salida de buques de carga hacia el Atlántico.

Jan De Nul Group y DEME son empresas belgas especializadas en energía marina, soluciones de dragado, construcción y soluciones medioambientales. DTA Engenharia es brasilera y se dedica a la ingeniería portuaria y medioambiental.

"Todas son empresas de capitales 100 % privados y de origen internacional, que están dispuestas a realizar un inversión estimada de 10 mil millones de dólares en nuestro país los próximos 25 años", escribió este viernes el ministro de Economía, Luis Caputo, en la red social X.

La vía que se entregará en concesión va desde el kilómetro 1.238 del río Paraná, en su confluencia con el río Paraguay, hasta la zona de aguas profundas naturales en el Río de la Plata.

Se trata del cauce de salida al Atlántico del 80 % de las exportaciones argentinas, principalmente granos y derivados.

Por esa vía se transportan cargas provenientes también de Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay, países que en 1992 firmaron un acuerdo para facilitar la navegación y el transporte comercial en la hidrovía.

La concesión estuvo por 25 años en manos de un consorcio privado integrado por Jan de Nul y la argentina Emepa, hasta que en septiembre de 2021, tras vencer el contrato, el Estado argentino se hizo cargo de su administración.

En enero de 2025, el Gobierno creó la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), que asumió el rol de Concesionario de la Vía Navegable Troncal (VNT) hasta se adjudicara la licitación pública.